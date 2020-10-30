Умер заразившийся коронавирусом митрополит Черногорский Амфилохий

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Фото: Goran Tomasevic / Reuters)

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Ристо Радович) умер на 83-м году жизни после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте митрополии.

«В Клиническом центре в Черногории после принятия святого таинства причащения скончался высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и экзарх Печского трона Амфилохий», — говорится в сообщении.

В метрополии добавили, что дополнительная информация относительно похорон митрополита будет известна позже. Там также выразили соболезнования в связи с его смертью.

Митрополита Амфилохия госпитализировали клинический медицинский центр Podgorica 6 октября после положительного результата теста на коронавирус.

Ристо Радович родился 7 января 1938 года в селе Доня-Морача на севере Черногории. Первое образование получил в школе при средневековом монастыре Морача. В 1961 году окончил факультет богословия в Белграде.

В дальнейшем продолжил обучение в Риме, где он получил степень магистра. В Афинах он защитил докторскую диссертацию о Святом Григории Паламе и получил степень доктора богословия. Он свободно говорил на пяти языках (греческий, русский, итальянский, немецкий и французский). В 1990 году был избран на пост митрополита Черногорско-Приморского.