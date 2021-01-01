В Иркутской области задержали расстрелявшего подростков молодого человека

Видео: МВД России

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В Иркутской области сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который открыл стрельбу из нарезного оружия по своим знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Куйтунском районе в селе Бурлук. Поздно вечером, около 23:00 (18:00 мск), компания юношей и девушек из пяти человек приехала к дому своего знакомого. Там между ними произошел конфликт, после чего хозяин дома открыл стрельбу по людям.

«В результате происшествия погибла от полученных ранений 15-летняя девушка, 17-летний юноша получил ранение в область головы и в настоящее время за его жизнь борются медики», — сообщили в ведомстве.