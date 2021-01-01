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В Иркутской области задержали расстрелявшего подростков молодого человека

Видео: МВД России
Видео: МВД России
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В Иркутской области сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, который открыл стрельбу из нарезного оружия по своим знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Куйтунском районе в селе Бурлук. Поздно вечером, около 23:00 (18:00 мск), компания юношей и девушек из пяти человек приехала к дому своего знакомого. Там между ними произошел конфликт, после чего хозяин дома открыл стрельбу по людям.

В Москве арестовали стрелявшего по прохожим в Измайловском парке
Общество
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

«В результате происшествия погибла от полученных ранений 15-летняя девушка, 17-летний юноша получил ранение в область головы и в настоящее время за его жизнь борются медики», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 105, ч. 3 ст. 30 (покушение на убийство) и ст. 105 УК России (убийство). Статья предусматривает лишение свободы на срок от шести до 15 лет. В главке уточнили, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полиции.

Накануне в Москве арестовали подозреваемого в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. В результате прошествия никто не пострадал. В отношении нарушителя были возбуждены два уголовных дела по ст. 213 УК России (хулиганство) и ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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