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Вице-премьер поручил создать колл-центры для связи с медучреждениями

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил создать в России региональные колл-центры с использованием чат-бота. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания по решению проблем с обращениями граждан в медицинские учреждения, слова вице-премьера передал РБК представитель его аппарата.

Он также поручил направить в адрес Минцифры информацию с оценкой дополнительной потребности в необходимых средствах.

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов назвал регионы, где складывается самая сложная ситуация с дозвоном до медиков. Среди них Дагестан, Хакасия, Воронежская, Иркутская и Новосибирская области. Также большие сложности с колл-центрами наблюдаются в Омской области, в Забайкалье, республике Алтай, Алтайском, Хабаровском краях.

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В то же время, на совещании поделились опытом представители регионов, где коммуникация населения с медучреждениями была организована успешно, — Тюменской, Ульяновской области, а также Екатеринбурга.

Создание отдельных колл-центров позволит разгрузить поток входящих звонков на станции скорой помощи, переадресовать звонки по профилю, контролировать состояние пациентов на дому, отметили участники совещания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оперативно решить проблемы, связанные с обращениями граждан в медицинские учреждения.

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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай сообщило 13 ноября, что в последнее время количество поступающих звонков существенно увеличилось и местные жители жалуются на невозможность дозвониться по указанным телефонам горячей линии в регионе и по всем вопросам, связанным с COVID-19.

правительство Россия регионы call-центр чат-бот
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25573 Случаев 2 млн +23610 Умерли 34,8 тыс. +463
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