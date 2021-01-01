Вице-премьер поручил создать колл-центры для связи с медучреждениями

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил создать в России региональные колл-центры с использованием чат-бота. Соответствующее поручение было дано в ходе совещания по решению проблем с обращениями граждан в медицинские учреждения, слова вице-премьера передал РБК представитель его аппарата.

Он также поручил направить в адрес Минцифры информацию с оценкой дополнительной потребности в необходимых средствах.

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов назвал регионы, где складывается самая сложная ситуация с дозвоном до медиков. Среди них Дагестан, Хакасия, Воронежская, Иркутская и Новосибирская области. Также большие сложности с колл-центрами наблюдаются в Омской области, в Забайкалье, республике Алтай, Алтайском, Хабаровском краях.

В то же время, на совещании поделились опытом представители регионов, где коммуникация населения с медучреждениями была организована успешно, — Тюменской, Ульяновской области, а также Екатеринбурга.