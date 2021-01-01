Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке

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Бетонная плита упала на автомобиль во Владивостоке, по предварительной информации, из-за обледенелых проводов, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«По предварительной информации, провода обледенели и потянули за собой козырек», — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Нейбута. На автомобиль упал козырек вентиляционной шахты. Кроме того, бетонная плита упала со строящегося дома на улице Пихтовой. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Видео, где зафиксирован момент падения плиты на улице Нейбута, опубликовал пользователь Instagram 22gramm. В ролике мужчина чистит машину от снега. В какой-то момент он смотрит наверх и отбегает, а на машину падает бетонная плита.