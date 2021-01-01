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Пандемия коронавируса ,  
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Киевские власти опровергли смерть пожертвовавшего кислород сыну отца

Фото:Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Сообщения в СМИ о смерти пациента c коронавирусом Белоцерковской городской больницы № 3 (Киевская область), который отдал свой кислород больному сыну, являются недостоверными. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации со ссылкой на главврача больницы Татьяну Дидыч.

«В подчиненном мне медучреждении такого случая не было», — заявила главврач.

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Накануне пользователь Дана Яровая на своей странице в Facebook сообщила, что в украинских больницах не хватает кислорода для больных с коронавирусом. Женщина также рассказала об отце и сыне, которые попали в больницу, где якобы им выдавали кислород по 15 минут в сутки. Яровая заявила, что отец отказался от кислорода в пользу сына, после чего умер.

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявили рекордные 13,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии на Украине зафиксировали 583 510 случаев заражения COVID-19. Из них 266 479 человек выздоровели, умерли 10 369.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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