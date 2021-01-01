Киевские власти опровергли смерть пожертвовавшего кислород сыну отца

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Сообщения в СМИ о смерти пациента c коронавирусом Белоцерковской городской больницы № 3 (Киевская область), который отдал свой кислород больному сыну, являются недостоверными. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации со ссылкой на главврача больницы Татьяну Дидыч.

«В подчиненном мне медучреждении такого случая не было», — заявила главврач.

Накануне пользователь Дана Яровая на своей странице в Facebook сообщила, что в украинских больницах не хватает кислорода для больных с коронавирусом. Женщина также рассказала об отце и сыне, которые попали в больницу, где якобы им выдавали кислород по 15 минут в сутки. Яровая заявила, что отец отказался от кислорода в пользу сына, после чего умер.

По данным Минздрава Украины, за последние сутки в стране выявили рекордные 13,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.