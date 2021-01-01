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Врач сообщил о работе больницы в Коммунарке после ЧП с кислородной линией

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Больница в московской Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

«Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было <...> Больница работает в обычном порядке», — уточнил он.

Он принес извинения пациентам и их близким за принесенные неудобства и выразил благодарность сотрудникам больницы за оперативное реагирование и профессионализм.

В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
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Накануне во временных, еще не открытых корпусах больницы разгерметизировалась труба, подающая кислород. Авария произошла во время пусконаладочных работ. Очевидец происшествия рассказал РБК о хлопке и сильном задымлении.

Позднее Департамент здравоохранения Москвы сообщил о ликвидации последствий аварии на кислородной линии. Было проведено внутригоспитальное перемещение пациентов из соседних корпусов, чтобы не мешать строителям и наладчикам проводить ремонтные работы.

Глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Елена Баландина заявила РБК о начале проверки в связи с инцидентом в Коммунарке.

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Коммунарка кислород больница коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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