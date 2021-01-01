Врач сообщил о работе больницы в Коммунарке после ЧП с кислородной линией

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Больница в московской Коммунарке, где ранее произошла разгерметизации кислородной линии, работает в обычном режиме. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

«Ни в момент инцидента, ни в процессе переезда пострадавших пациентов или сотрудников не было <...> Больница работает в обычном порядке», — уточнил он.

Он принес извинения пациентам и их близким за принесенные неудобства и выразил благодарность сотрудникам больницы за оперативное реагирование и профессионализм.

Накануне во временных, еще не открытых корпусах больницы разгерметизировалась труба, подающая кислород. Авария произошла во время пусконаладочных работ. Очевидец происшествия рассказал РБК о хлопке и сильном задымлении.