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В больнице в Коммунарке устранили последствия разрыва трубы с кислородом

Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

В больнице № 40 в Коммунарке, принимающей пациентов с коронавирусом, ликвидировали последствия аварии на кислородной линии. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы, поступившем в РБК.

Пациенты госпиталя были переведены в соседние здания.

«Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация», — сообщили в депздраве.

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18 ноября во временных корпусах больницы, еще не открытых, разгерметизировалась труда с кислородом. Авария произошла во время пусконаладочных работ. «Интерфакс» сообщал о сильном задымлении. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устраняют аварию. Угрозы для пациентов и персонала больницы не было.

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Росздравнадзор начал проверку в связи с инцидентом в больнице в Коммунарке, сообщила РБК помощник руководителя территориального органа ведомства по Москве и области Елена Баландина.

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