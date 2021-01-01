В больнице в Коммунарке устранили последствия разрыва трубы с кислородом

Фото: Global Look Press

В больнице № 40 в Коммунарке, принимающей пациентов с коронавирусом, ликвидировали последствия аварии на кислородной линии. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы, поступившем в РБК.

Пациенты госпиталя были переведены в соседние здания.

«Для проведения ремонтных работ, чтобы не мешать строителям и наладчикам, пациенты, размещенные в соседних корпусах, переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация», — сообщили в депздраве.

18 ноября во временных корпусах больницы, еще не открытых, разгерметизировалась труда с кислородом. Авария произошла во время пусконаладочных работ. «Интерфакс» сообщал о сильном задымлении. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устраняют аварию. Угрозы для пациентов и персонала больницы не было.