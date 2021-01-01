Британские ученые назвали перхоть одним из симптомов болезни Паркинсона

Наличие перхоти может послужить одним из симптомов для развития болезни Паркинсона. К такому выводу пришли специалисты компании Parkinson’s UK, сообщает британское издание Daily Express.

Как утверждается в исследовании, речь идет о себорейном дерматите. В легкой форме он может проявляться в виде перхоти, в тяжелой форме заболевания кожа головы становится красной и чешуйчатой. Лишь изредка может возникать мокнущая сыпь.

Причиной соберийного дерматита, чаще всего, становятся гормональные нарушения. Также на развитие болезни могут повлиять длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов. В исследовании добавляется, что ученые не смогли назвать причину возникновения болезни Паркинсона у пациентов.

В сентябре текущего года израильские ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция COVID-19 может вызвать у больных серьезные неврологические последствия. Одно из них — болезнь Паркинсона, которую диагностировали у пациента вскоре после выявления коронавируса.

Болезнь Паркинсона (паркинсонизм, или дрожательный паралич) — прогрессирующее заболевание нервной системы, характеризующееся замедленностью произвольных движений, ригидностью мышц, их дрожанием (тремором) в состоянии покоя, обеднением мимики, согбенной позой, изменением походки (маленькие шаги, отсутствие нормального размахивания рук). Это заболевание известно с античных времен и получило название в честь английского врача Джеймса Паркинсона, давшего в 1817 первое его научное описание. Болезнь в равной степени поражает оба пола и обычно проявляется после 50 лет примерно у 1% людей этой возрастной группы, являясь вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием вслед за болезнью Альцгеймера.