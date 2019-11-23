Ученые сообщили о новой причине возникновения болезни Паркинсона

Частое употребление широко используемых антибиотиков связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона. Об этом свидетельствуют опубликованные MedicalXpress результаты исследования, проведенного учеными из больницы Хельсинского университета.

Как показало исследование, росту риска развития болезни Паркинсона способствует применение антибиотиков широкого спектра действия, а также препаратов, направленных против грибков и анаэробных бактерий.

По словам руководителя научной группы Филипа Шеперьянса, у существенной части пациентов, страдающих от заболевания, патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению таких симптомов, как медлительность, тремор и мышечная ригидность. Специалист отметил, что у людей с болезнью Паркинсона наблюдается аномальный бактериальный состав кишечника, уточнив, что ранее не удавалось установить причину подобной закономерности. Шеперьян отметил, что благодаря проведенному его командой исследованию удалось выяснить, что широко применяемые антибиотики оказывают существенное влияние на микробиоту кишечника и могут иметь отношение к этой аномалии.

Ранее в США ученые описали возможную первопричину рака. В публикации специалисты обсудили механизм, согласно которому бактериальные инфекции могут являться причиной появления различных раковых заболеваний.