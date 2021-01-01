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Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Рязанской области

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным ведомства, пожар в четырехквартирном доме в поселке Гусь-Железный Касимовского района произошел днем 18 ноября. После тушения пожара в квартире были обнаружены останки четырех человек. По предварительным данным, это проживавшие в ней супруги и двое их малолетних детей.

Для установления обстоятельств случившегося на место происшествия выехали следователи. Им предстоит установить свидетелей и очевидцев произошедшего. По итогам следственных действий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации регионального главка МЧС России, пожар произошел в деревянном четырехквартирном одноэтажном доме площадью 10х15 м.кв. В ликвидации пожара принимали участие 32 спасателей и 15 автомобилей.

Накануне столичные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире на северо-востоке Москвы тел двоих детей. Их тела были найдены 17 ноября в квартире жилого дома на улице Тайнинская. Следователи намерены проверить на причастность к совершению преступления мать погибших, а также допросить отца и соседей семьи. Для установления точной причины смерти детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Рязанская область пожар СК России погибшие
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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