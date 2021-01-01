Москвичка призналась в убийстве своих детей

Фото: Следственный комитет РФ

Жительница Москвы, подозреваемая в убийстве двух несовершеннолетних детей, в ходе допроса полностью признала свою вину, сообщает управление Следственного комитета по Москве.

Как сообщает СК, женщина рассказала следствию, что «внезапно приняла решение об убийстве детей, после чего употребила спиртные напитки».

Следствие планирует в ближайшее время предъявить подозреваемой обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для проверки психического здоровья женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Тела мальчика 2015 года и его младшей сестры 2017 года в квартире на северо-западе Москвы были найдены вечером 17 ноября. По предварительной версии, дети умерли от удушения.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что тела детей обнаружил вернувшийся домой отец. По словам собеседника агентства, в квартире с ними находилась мать, 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук. С 32-летним отцом детей они находятся в разводе.