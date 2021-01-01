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Общество ,  
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СК заочно предъявил обвинения по делу о гибели летчика в Сирии

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Российские следователи заочно предъявили обвинение новым причастным к гибели в феврале 2018 года в Сирии российского военного пилота Романа Филиппова, управлявшего штурмовиком Су-25. Они объявлены в международный розыск. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России (СК).

«Установлены личности четырех причастных к гибели пилота», — уточняется в сообщении. Все они относятся к террористической группировке «Хайет Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джебхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России).

СК заочно предъявил боевикам обвинения по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК (хищение огнестрельного оружия).

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Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заочном аресте боевиков.

Боевики сбили российский самолет ракетой из ПЗРК, когда он облетал зону деэскалации сирийской провинции Идлиб. Филиппов успел катапультироваться, Су-25 разрушился в воздухе, обломки упали на населенный пункт Савамъа. На земле пилота окружили боевики, он вступил с ними в бой и, будучи тяжело раненным, подорвал себя гранатой. Террористы сняли с трупа и присвоили себе пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

Это был первый самолет, потерянный ВКС России в Сирии после приказа о выводе из региона российской группировки. Филиппова посмертно представили к званию Героя России. Летом 2018 года суд заочно арестовал троих обвиняемых в его убийстве.

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