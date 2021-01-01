СК заочно предъявил обвинения по делу о гибели летчика в Сирии

Фото: Следственный комитет РФ

Российские следователи заочно предъявили обвинение новым причастным к гибели в феврале 2018 года в Сирии российского военного пилота Романа Филиппова, управлявшего штурмовиком Су-25. Они объявлены в международный розыск. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России (СК).

«Установлены личности четырех причастных к гибели пилота», — уточняется в сообщении. Все они относятся к террористической группировке «Хайет Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джебхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России).

СК заочно предъявил боевикам обвинения по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации), ч. 3 ст. 30, п.п. «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК (хищение огнестрельного оружия).

Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заочном аресте боевиков.