Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев

Суд в Москве заочно арестовал троих обвиняемых в уничтожении в Сирии российского штурмовика и убийстве пилота Романа Филиппова

Прощание с пилотом Романом Филипповым (Фото: Вадим Савицкий / AP)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте троих граждан Сирии, причастных к уничтожению в феврале 2018 года российского штурмовика Су-25 и убийству его пилота Романа Филиппова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции из другого государства избрана для Тарека Наураса и Амера Иззата Сохты, а также Мурада Джума Шрейба. Все трое также объявлены в международный розыск.

По данным суда, заочно арестованные обвиняются в участии в незаконных вооруженных формированиях, убийстве и надругательстве над телом погибшего летчика.

​Российский Су-25 был сбит ракетой из ПЗРК 3 февраля 2018 года во время облета зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Пилот штурмовика майор Роман Филиппов успел катапультироваться, однако на земле оказался в окружении экстремистов и погиб в бою.

«Филиппов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков», — сообщало о судьбе летчика Минобороны. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный офицер подорвал гранату.

Тело офицера было выдано России одной из действующих в Сирии повстанческих группировок при содействии властей Турции и уже 6 февраля доставлено на подмосковный аэропорт Чкаловский. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Филиппову посмертно звания Героя России.