ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,39 62,52 EUR Нал. 73,78 72,83 USD Бирж. 62,82 -0,13 EUR Бирж. 73,21 -0,09 USD ЦБ. 62,97 +0,03 EUR ЦБ. 73,34 -0,47 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7870,90 -352,40 IMOEX 2285,13 -0,35% RTSI 1145,82 -0,26% Brent 74,55 +0,08% DJIA 25527,07 +0,44% Nasdaq 7852,19 -1,01%
Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев
Лента новостей
В Чувашии на трассе перевернулась фура с соляной кислотой 16:19, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 16:18, РБК и Sony Bravia Замначальника ярославской колонии поместили под домашний арест 16:16, Общество Головин перешел в «Монако» и стал самым дорогим игроком России в истории 16:13, Спорт ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту 16:11, Политика В «Яндекс.Расписании» появился рейс «Аэрофлота» из Москвы в Грозный 16:10, Бизнес Белый дом прокомментировал сообщения о подготовке удара по Ирану 16:06, Политика Полгода стабильности: что означает решение ЦБ о ключевой ставке 16:02, Quote Путин заявил о готовности встречаться с Трампом в Вашингтоне и Москве 16:01, Политика Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 15:59, Партнерский материал Хранить или избавляться: Stellar подешевел на 6% 15:56, Крипто В Госдуме предложили приравнять неналоговые платежи к пошлинам 15:56, Экономика Умер опубликовавший архивы КГБ о Булгакове и Бабеле писатель Шенталинский 15:55, Общество «Зенит» во второй раз за год отдал в аренду Ивана Новосельцева 15:52, Спорт 6 правил помогут срочно сдать квартиру в аренду 15:50, Недвижимость В США предупредили об усилении позиций России из-за «Северного потока-2» 15:44, Политика Редакция Forbes заявила о потере доступа к системе публикации текстов 15:40, Технологии и медиа Суд подтвердил запрет российскому журналисту посещать страны Шенгена 15:38, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:33, РБК и IWC Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев 15:31, Политика Как стать спокойнее и продуктивнее: 7 решений для утра 15:23, Спецпроект РБК PINK Власти Крыма попросили 125 млрд руб. на ремонт дорог 15:12, Бизнес Ученые сочли уникальным затмение Луны и противостояние Марса в одну ночь 15:06, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:59, РБК и Сбербанк «Роскосмос» ответил на слова Сердюкова о конкуренции с «Ростехом» 14:42, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 14:32, РБК и Сбербанк Борцы с экстремизмом из Ингушетии получили реальные сроки за пытки 14:32, Общество Австралия опровергла данные о подготовке совместного с США удара по Ирану 14:29, Политика
Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев
Война в Сирии, 15:31
0
Суд в Москве заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев
Суд в Москве заочно арестовал троих обвиняемых в уничтожении в Сирии российского штурмовика и убийстве пилота Романа Филиппова
Прощание с пилотом Романом Филипповым (Фото: Вадим Савицкий / AP)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочном аресте троих граждан Сирии, причастных к уничтожению в феврале 2018 года российского штурмовика Су-25 и убийству его пилота Романа Филиппова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции из другого государства избрана для Тарека Наураса и Амера Иззата Сохты, а также Мурада Джума Шрейба. Все трое также объявлены в международный розыск.

По данным суда, заочно арестованные обвиняются в участии в незаконных вооруженных формированиях, убийстве и надругательстве над телом погибшего летчика.

​Российский Су-25 был сбит ракетой из ПЗРК 3 февраля 2018 года во время облета зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Пилот штурмовика майор Роман Филиппов успел катапультироваться, однако на земле оказался в окружении экстремистов и погиб в бою.

Боевики в Сирии сбили российский штурмовик Су-25. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

«Филиппов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков», — сообщало о судьбе летчика Минобороны. Когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжело раненный офицер подорвал гранату.

Тело офицера было выдано России одной из действующих в Сирии повстанческих группировок при содействии властей Турции и уже 6 февраля доставлено на подмосковный аэропорт Чкаловский. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Филиппову посмертно звания Героя России.

Авторы: Максим Солопов, Евгений Калюков.
Теги: Сирия , Су-25
Главное
ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту Политика
Материалы по теме
Погибшего в Сирии пилота Су-25 Филипова похоронили в Воронеже Общество
Путин присвоил пилоту сбитого в Сирии Су-25 звание Героя России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter