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Политика ,  
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ЦИК предложила кандидатуру нового члена избиркома Петербурга

Наталья Чечина (в центре)
Наталья Чечина (в центре) (Фото: gov.spb.ru)

ЦИК России рекомендовала назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса главу администрации Курортного района Наталья Чечину. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

Общественная организация «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона» выдвинула своего кандидата — Сергея Цыпляева. В ходе голосования Чечину поддержали девять человек, а Цыпляева — четыре.

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В ЦИК добавили, что постановление по Чечиной будет направлено губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

«Что касается вопроса по кандидатуре для избрания председателем, это вопрос будет позже после того, как будет введен в состав городской избирательной комиссии наш коллега, которого мы предложили», — сказал на заседании зампредседателя ЦИК России Николай Булаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, решение по кандидату в председатели члены Центризбиркома примут коллегиально, Чечина также может претендовать на эту должность.

Нового председателя комиссии Петербурга выберут тайным голосованием из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса с учетом предложения ЦИК.

Ранее, 13 ноября, Беглов уволил с поста руководителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко. Он занимал этот пост с июля 2018 года. Работу Миненко неоднократно критиковала глава ЦИК Элла Памфилова.

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До этого источники РБК говорили, что Миненко может сменить Чечина. Близкий к ЦИК источник утверждал, что на должность руководителя местного избиркома искали человека, близкого к губернатору, а Чечина — именно такой человек, добавил источник.

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