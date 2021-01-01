ЦИК предложила кандидатуру нового члена избиркома Петербурга

Наталья Чечина (в центре) (Фото: gov.spb.ru)

ЦИК России рекомендовала назначить членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса главу администрации Курортного района Наталья Чечину. Об этом сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.

Общественная организация «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона» выдвинула своего кандидата — Сергея Цыпляева. В ходе голосования Чечину поддержали девять человек, а Цыпляева — четыре.

В ЦИК добавили, что постановление по Чечиной будет направлено губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

«Что касается вопроса по кандидатуре для избрания председателем, это вопрос будет позже после того, как будет введен в состав городской избирательной комиссии наш коллега, которого мы предложили», — сказал на заседании зампредседателя ЦИК России Николай Булаев (цитата по «РИА Новости»). По его словам, решение по кандидату в председатели члены Центризбиркома примут коллегиально, Чечина также может претендовать на эту должность.