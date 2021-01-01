Минтруд сообщил об отсутствии решений по выплатам накопительных пенсий

Мужчина выходит из здания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Министерство труда России предложило Пенсионному фонду проработать возможность установления нового порога для единовременных выплат средств пенсионных накоплений, однако каких-либо решений по изменению законодательства пока нет. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«У нас нет пока никаких законодательных предложений — это только проработка вопроса — установления, возможно, потенциально нового порога», — указал он (цитата по ТАСС).

Замглавы Минтруда сообщил, как уточняет «РИА Новости», что следует рассмотреть возможность рассчитывать выплаты не от размера страховой пенсии граждан, а от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Пудов пояснил, что в России установлены разные возраста для получения накопительной и страховой пенсии. Из-за этого Пенсионный фонд сталкивается с тем, что при назначении накопительной пенсии ему приходится производить «виртуальный» расчет страховой пенсии.

Минтруд предложил Пенсионному фонду проработать вопрос вместе другими участниками рынка, негосударственными пенсионными фондами.