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Общество ,  
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СМИ узнали о предложении повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд попросил Пенсионный фонд России проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в ПФР.

Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

При этом в ведомстве отметили, что пока не приняты решения о принятии каких-либо изменений законодательства в этой сфере.

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По действующим нормам, выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия составляет менее 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия.

В России с 2014 года накопительная часть пенсии заморожена. Взносы в Пенсионный фонд от работающих россиян идут на формирование страховой пенсии. В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии еще на год — до конца 2023 года.

Минтруд Пенсионный фонд России пенсионеры
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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