СМИ узнали о предложении повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд попросил Пенсионный фонд России проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в ПФР.

Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

При этом в ведомстве отметили, что пока не приняты решения о принятии каких-либо изменений законодательства в этой сфере.

По действующим нормам, выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия составляет менее 5% от суммы общей пенсии (страховой пенсии по старости, единовременной выплаты к ней и собственно рассчитанной накопительной пенсии). Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия.