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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились более 5,5 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 5503 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634 человек», — отмечается в сообщении.

В Москве число умерших из-за COVID-19 превысило 8 тыс. человек
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Умерли за последние сутки в Москве 76 заболевших. Общее число умерших превысило 8 тыс. человек. Число зараженных в столице достигло 522,4 тыс.

Всего в России с начала пандемии, по последним данным, заразились 1,97 млн человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что по стране в целом продолжает расти число госпитализаций. По словам министра, уже занято 84% коечного фонда для больных COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
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0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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