В Москве от коронавируса вылечились более 5,5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 5503 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634 человек», — отмечается в сообщении.

Умерли за последние сутки в Москве 76 заболевших. Общее число умерших превысило 8 тыс. человек. Число зараженных в столице достигло 522,4 тыс.

Всего в России с начала пандемии, по последним данным, заразились 1,97 млн человек.