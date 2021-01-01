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В «Открытой России» сообщили об обысках у активистов в Краснодаре

Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В Краснодарском крае начались обыски в связи с делом о нежелательной организации. Об этом РБК сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Как указала «Открытая Россия» в Telegram-канале, силовики пришли с обысками домой к депутату районного совета города Ейска Александру Коровайному, бывшему члену «Открытой России» в Краснодаре пенсионеру Леониду Малявину, в офис «Эковахты» в Краснодаре и к местному активисту Виктору Чирикову.

По словам Прянишникова, обыски у Коровайного связаны с уголовным делом о «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК России) в отношении пенсионера Малявина. Коровайный проходит по делу свидетелем.

Прянишников уточнил, что Малявина отвезли в качестве подозреваемого по уголовному делу на допрос в Следственный комитет (СК). «Его обыскали и свозили на допрос в следственный отдел СК. Задержан не был», — уточнил Прянишников.

К офису «Эковахты» в Краснодаре, как отметил Прянишников, приехал адвокат «Открытой России».

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Уголовное дело против Малявина, поясняет «Открытая Россия», возбудили из-за репоста в Facebook. В организации отметили, что Малявин и Коровайный участвовали в избирательной кампании Яны Антоновой, баллотировавшейся в гордуму Краснодара. Коровайный возглавлял ее избирательный штаб.

Ранее Малявина уже штрафовали за репост. В мае прошлого года его обязали выплатить 10 тыс. руб. за публикацию изображения со страницы «Открытой России».

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