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Курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с 2017 года

Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку в $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

По данным биржи, на 07:29 курс криптовалюты достигал $18 174. Cогласно данным портала, стоимость биткоина дошла до отметки $18 156.

В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку в $18 тыс. впервые с 8 декабря 2017 года. Тогда на максимуме курс криптовалюты составлял $18 328.

Минфин предложил лишать свободы за недекларирование криптовалют
Финансы
Фото:Paul Chiasson / The Canadian Press / PA Images / ТАСС

Своей максимальной цены биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж в $20 тыс.

Министерство финансов России 12 ноября предложило ввести лишение свободы за недекларирование криптовалют. Согласно законопроекту, разработанному министерством, владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте). Минфин уточнил, что законодательное регулирование в первую очередь необходимо для предотвращения незаконного использования цифровых валют.

биткоин курс криптовалюта
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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