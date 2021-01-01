Курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с 2017 года

Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку в $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

По данным биржи, на 07:29 курс криптовалюты достигал $18 174. Cогласно данным портала, стоимость биткоина дошла до отметки $18 156.

В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку в $18 тыс. впервые с 8 декабря 2017 года. Тогда на максимуме курс криптовалюты составлял $18 328.

Своей максимальной цены биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж в $20 тыс.