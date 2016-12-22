Биткоин пробил рекордную отметку в $18 тыс.

Курс биткоина пробил новый рекорд, установив цену в $18328, 90 за единицу. Об этом сообщается на сайте Сoinmarketcap.com.



Рыночная капитализация этой криптовалюты составила $306,5 млрд. В четверг, 7 декабря, биткоин пробивал рекордные для себя отметки в $14 тыс, $15 тыс, $16 тыс. и $17 тыс.

Эксперты связывают рост биткоина с рядом причин. Так, сооснователь и партнер The Token Fund и Tokenbox Владимир Смеркис рассказал, что скачок этой криптовалюты связан с планами чикагской биржи опционов опередить биржу СМЕ и запустить торговлю фьючерсами на биткоин 10 декабря. «Игроки крипторынка, как и инвесторы, взволнованы этими событиями — соответственно, курс основной криптовалюты идет вверх», — рассказал он.

Сооснователь и директор по информационным технологиям VRT World Дмитрий Лившин связал спрос на покупку биткоина с появлением новых игроков. Он также отметил, что банки и некоторые инвесторы рассматривают эту криптовалюту, как «приемлемый вид вложений для своего портфеля». Лившин заметил, что на стоимость биткоина также влияет затраченное электричество на его добычу, майнинг.