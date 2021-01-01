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Google и Mail.ru Group запустят программу для разработчиков мобильных игр

Фото:Mahesh Kumar A / AP
Фото: Mahesh Kumar A / AP

Компания Google и MY.GAMES, игровой бренд Mail.ru Group, запускают совместную международную программу бизнес-акселерации Game Drive для разработчиков мобильных игр. Об этом РБК сообщил представитель MY.GAMES.

«Сегодня мы вместе с нашим давним партнером Google запускаем программу, чтобы поддержать молодых разработчиков и дать им новые возможности для развития их продуктов и идей», — рассказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Программа поддержит талантливых разработчиков игровых приложений в России и других странах и поможет им выйти на международные рынки, отметил, в свою очередь, вице-президент Google на развивающих рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) Мейр Брандт.

Сообщается, что основными направлениями программы станут экспертная оценка мобильных игр, анализ бизнес-потенциала, рекомендации по улучшению продукта. Помимо этого разработчики получат доступ к экосистеме MY.GAMES и внутренним обучающим проектам компании, также у них будет возможность получить инвестиции от подразделения MY.GAMES.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

Принять участие в первом сезоне Game Drive смогут разработчики из России, стран СНГ, Западной Европы, а также из Турции, Израиля, стран Ближнего Востока и Африки. В дальнейшем Google и MY.GAMES планируют запустить кампанию и в других странах, а также представить новые совместные проекты.

Подать заявку на участие разработчики могут до 8 января 2021 года. Экспертное жюри отберет наиболее перспективные проекты. Первый сезон программы продлится с 18 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года.

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Ранее аналитическая компания AppsFlyer сообщила, что за девять месяцев 2020 года число загрузок мобильных игр выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель AppsFlyer Адам Смарт объяснил это влиянием пандемии коронавирусной инфекции, из-за которой люди стали уделять больше внимания этому виду развлечений. По его словам, разработчики игровых приложений вовремя осознали возможность нарастить свою пользовательскую базу и в полной мере воспользовались этим трендом.

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