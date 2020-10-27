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Режиссера Романа Виктюка госпитализировали с COVID-19

Роман Виктюк
Роман Виктюк (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Театральный режиссер Роман Виктюк находится в больнице с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя его театра.

«Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас», — сказали в театре. О состоянии здоровья режиссера там не сообщили.

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Виктюку 83 года. Он народный артист России и Украины. Ставить спектакли режиссер начал с 1970-х годов в разных театрах Москвы. Самый известный свой спектакль, «Служанки», он поставил в 1988 году на сцене театра «Сатирикон». В 1991 три года спектаклем «М. Баттерфляй» открылся Театр Романа Виктюка.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

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