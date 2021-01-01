Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности экс-президентов

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшим президентам России и их семьям, сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно законопроекту, президент России после истечения срока полномочий должен обладать неприкосновенностью, то есть его не могут арестовать, задержать, обыскать или привлечь к административной и уголовной ответственности.

Инициаторами проекта стали депутаты Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Он был подготовлен во исполнение поправок в Конституцию России.

Материал дополняется