Поправки в Конституцию , 17 ноя, 16:35
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Госдума одобрила законопроект о неприкосновенности экс-президентов
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшим президентам России и их семьям, сообщается на сайте нижней палаты.
Согласно законопроекту, президент России после истечения срока полномочий должен обладать неприкосновенностью, то есть его не могут арестовать, задержать, обыскать или привлечь к административной и уголовной ответственности.
Инициаторами проекта стали депутаты Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Он был подготовлен во исполнение поправок в Конституцию России.
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