Кремль назвал обычной практикой закон о неприкосновенности экс-президента

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пожизненные гарантии бывшим главам государств применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве. Об этом заявил пресс-секретарь российского Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что сейчас в законодательство вносятся новации, которые связаны с пакетом изменений в Конституцию.

«Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики», — сказал он

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что 5 ноября в Госдуму будет внесен законопроект, изменяющий порядок лишения экс-президента неприкосновенности.