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Политика ,  
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Путин ответил на слова о мировой семье поговоркой «В семье не без урода»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, согласился со словами премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является семьей. От себя глава государства добавил, что «в семье не без урода». Трансляцию видеоконференции членов БРИКС вел телеканал «Россия 24».

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«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться», — отметил президент.

При этом он акцентировал внимание на словах премьер-министра Индии о том, что сейчас терроризм является самой острой проблемой. «В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: «В семье не без урода», — добавил Путин.

Путин заявил о необходимости объединить усилия для выпуска вакцин
Политика
Фото:Александр Земляниченко / РФПИ / AP

Президент подчеркнул, что мировые лидеры всегда должны следить за глобальными угрозами. По его словам, речь в данном случае идет не только о терроризме, но и о пандемии коронавируса.

Ранее в ходе своего выступления на саммите Путин заявил, что странам необходимо объединить усилия для эффективного производства вакцины от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что Россия уже разработала несколько вакцин от COVID-19 и важно приложить все усилия, чтобы лекарства массово выпускались в широкий гражданский оборот.

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