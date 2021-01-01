Путин ответил на слова о мировой семье поговоркой «В семье не без урода»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, согласился со словами премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является семьей. От себя глава государства добавил, что «в семье не без урода». Трансляцию видеоконференции членов БРИКС вел телеканал «Россия 24».

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«Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться», — отметил президент.

При этом он акцентировал внимание на словах премьер-министра Индии о том, что сейчас терроризм является самой острой проблемой. «В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: «В семье не без урода», — добавил Путин.