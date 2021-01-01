Комиссия Совфеда предложила ввести новые категории иностранных агентов

Андрей Климов (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России предложила включать в список иностранных агентов тех, кто участвует в политической деятельности в стране или целенаправленно собирает военные сведения за иностранные деньги. Об этом заявил на заседании комиссии ее председатель Андрей Климов, трансляция ведется на странице Совфеда в социальной сети Facebook.

«[Предлагается] уточнить признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории Российской Федерации», — сообщил он (цитата по ТАСС).

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