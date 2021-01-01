Попова пояснила свои слова о мутации коронавируса в Сибири

Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Выявленные в Сибири изменения в структуре коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19, не делают его опаснее, заявила глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

«Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить», — сказала Попова. Она также пояснила, что говорит это потому, что новость об обнаружении новой мутации вируса занимает «одну из первых строчек новостей».

По словам главы Роспотребнадзора, «никакие мутации», выявленные на территории России, на эпидемиологическую значимость SARS-CoV-2 не влияют.

Ранее Попова сообщила, что специалисты Сибирского федерального округа выявили частичную мутацию коронавируса. По ее словам, такой вывод ученые сделали на основании определенных изменений в белке вируса. В октябре Попова говорила, что со времени появления в России SARS-CoV-2 мутировал мало и не стал более агрессивным.