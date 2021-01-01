В Новосибирске начали проверку после смерти не получившего помощь мужчины
Министерство здравоохранения Новосибирской области начало проверку после сообщений в СМИ о смерти 48-летнего мужчины с подозрением на коронавирус в больнице №11 Новосибирска из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
В минздраве напомнили, пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализируют, если есть показания к стационарному лечению. «Как правило, это больные в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка или имеющие сопутствующие патологии, требующие непрерывного медицинского наблюдения», — пояснили там.
При этом в ведомстве отметили, что отсутствие результатов компьютерной томографии не может быть основанием для отказа в госпитализации. «Компьютерную томографию медицинские работники назначают пациентам после осмотра при наличии показаний, независимо от того, доставлены они службой скорой медицинской помощи или обратились в приемный покой самостоятельно», — добавили там.
Накануне сын умершего Игорь Скрипников сообщил порталу НГС, что 31 октября у его отца диагностировали ОРВИ, он ушел на больничный. Самочувствие мужчины стало ухудшаться, появились такие симптомы, как сухой кашель, температура и потеря вкуса и обоняния.