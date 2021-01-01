В Новосибирске начали проверку после смерти не получившего помощь мужчины

«Первый звонок в скорую мы сделали 2 ноября. Нас поставили в очередь (сказали, что ждать приезда надо два-три дня). 5 ноября приехал фельдшер. Он просто послушал отца, не проверив его пульсоксиметр, и поставил диагноз «пневмония», — рассказал Скрипников.

По его словам, медик, а также на линии по COVID-19 семье мужчины сообщили, что для госпитализации стоит сделать КТ и затем самостоятельно обратиться в поликлинику. Когда отец Скрипникова приехал в поликлинику, там ему только продлили больничный и отправили домой.

8 ноября мужчине стало плохо. «Я обзванивал скорые четыре-пять раз в день. Получал ответ, что к нам приедут. Самому везти его в больницу не было никакого смысла, так как КТ мы так и не смогли пройти, потому что даже в платных поликлиниках к этому моменту очередь была расписана до 11 декабря», — сообщил сын.

К 10 ноября его отец стал задыхаться, а температура подскочила до 40. Врач в скорой «весьма по-хамски ответил, что всем сейчас плохо», и сказал ждать своей очереди, рассказал Скрипников

«В шесть часов утра 10-го числа папа окончательно стал задыхаться, лишь только тогда по звонку нам выслали реанимацию», — сообщил он. По его словам, отца не сразу положили в реанимацию. Скрипников рассказал, что он умер утром 12 ноября, а в справке о смерти указана только пневмония и нет ни слова про коронавирус.

За последние сутки в Новосибирской области выявили 179 случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 20 354 случая. Умерли за последние 24 часа шесть человек, выздоровели 136. Общее число умерших составляет 666 человек, выздоровевших — 16 515.