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Пандемия коронавируса ,  
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В Новосибирске начали проверку после смерти не получившего помощь мужчины

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Новосибирской области начало проверку после сообщений в СМИ о смерти 48-летнего мужчины с подозрением на коронавирус в больнице №11 Новосибирска из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В минздраве напомнили, пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализируют, если есть показания к стационарному лечению. «Как правило, это больные в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка или имеющие сопутствующие патологии, требующие непрерывного медицинского наблюдения», — пояснили там.

При этом в ведомстве отметили, что отсутствие результатов компьютерной томографии не может быть основанием для отказа в госпитализации. «Компьютерную томографию медицинские работники назначают пациентам после осмотра при наличии показаний, независимо от того, доставлены они службой скорой медицинской помощи или обратились в приемный покой самостоятельно», — добавили там.

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Накануне сын умершего Игорь Скрипников сообщил порталу НГС, что 31 октября у его отца диагностировали ОРВИ, он ушел на больничный. Самочувствие мужчины стало ухудшаться, появились такие симптомы, как сухой кашель, температура и потеря вкуса и обоняния.

«Первый звонок в скорую мы сделали 2 ноября. Нас поставили в очередь (сказали, что ждать приезда надо два-три дня). 5 ноября приехал фельдшер. Он просто послушал отца, не проверив его пульсоксиметр, и поставил диагноз «пневмония», — рассказал Скрипников.

По его словам, медик, а также на линии по COVID-19 семье мужчины сообщили, что для госпитализации стоит сделать КТ и затем самостоятельно обратиться в поликлинику. Когда отец Скрипникова приехал в поликлинику, там ему только продлили больничный и отправили домой.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

8 ноября мужчине стало плохо. «Я обзванивал скорые четыре-пять раз в день. Получал ответ, что к нам приедут. Самому везти его в больницу не было никакого смысла, так как КТ мы так и не смогли пройти, потому что даже в платных поликлиниках к этому моменту очередь была расписана до 11 декабря», — сообщил сын.

К 10 ноября его отец стал задыхаться, а температура подскочила до 40. Врач в скорой «весьма по-хамски ответил, что всем сейчас плохо», и сказал ждать своей очереди, рассказал Скрипников

«В шесть часов утра 10-го числа папа окончательно стал задыхаться, лишь только тогда по звонку нам выслали реанимацию», — сообщил он. По его словам, отца не сразу положили в реанимацию. Скрипников рассказал, что он умер утром 12 ноября, а в справке о смерти указана только пневмония и нет ни слова про коронавирус.

За последние сутки в Новосибирской области выявили 179 случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 20 354 случая. Умерли за последние 24 часа шесть человек, выздоровели 136. Общее число умерших составляет 666 человек, выздоровевших — 16 515.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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новости Новосибирская область Минздрав проверка коронавирус
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