В Петербурге впервые выявили свыше 2 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 2039 человек. Таким образом, в городе снова обновился рекорд по количеству зафиксированных за день новых случаев заражения, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Предыдущий рекорд был установлен накануне, когда в городе выявили 1944 новых заболевших COVID-19. С 26 октября ежесуточный прирост заразившихся увеличивается ежедневно.

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