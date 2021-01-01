Псковский губернатор сообщил об очаге COVID-19 в местной больнице

Михаил Ведерников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Очаг коронавируса выявлен в Псковской областной клинической больнице, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

В отделении общей хирургии больницы COVID-19 обнаружен у 22 пациентов, уточнил Ведерников.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в регионе за сутки было выявлено 170 случаев заболевания COVID-19, 35 человек выздоровели. С начала эпидемии в области зафиксировано 10035 случаев заражения, умерли 72 человека, выздоровели 5119.

В начале ноября минздрав Самарской области начал проверку после того, как в социальных сетях появились сообщения о переполненной Самарской областной клинической больнице имени В. Д. Середавина, принимающей в том числе пациентов с COVID-19, и морге. При этом в ведомстве заверили, что патологоанатомическое отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет.