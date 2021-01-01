Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом

Чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу, нужно правильно питаться и одеваться, заниматься физической активностью и сохранять хорошее настроение. Об этом заявил бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, передает «радио Sputnik».

«Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой [коронавирусной] инфекции», — указал специалист.

Он предупредил, что во время наступающего похолодания следует внимательно следить за своим здоровьем и одеваться по погоде. Что касается рациона питания, по словам Онищенко, полезно поддерживать уровень витамина D, поскольку он стимулирует иммунную систему. Эксперт добавил, что депрессия и подавленное настроение ослабляют организм человека и снижают его продуктивность в борьбе с заболеванием.

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