Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Подземные воды, реагенты и тротуарная плитка: самый холодный мегаполис РБК и ДПиООС, 08:58 Сенат США принял антидопинговый «акт Родченкова» Спорт, 08:56 Пашиняну предложили уйти, коронаскептиков все больше. Главные новости РБК Общество, 08:53 Ракета Vega не смогла вывести на орбиту два спутника Общество, 08:33 «ВСМПО-Ависма» увеличила поставки производителям зубных имплантов и труб Бизнес, 08:30 Как оборудовать фургон под мобильный бизнес и сколько это стоит РБК и VW коммерческие автомобили, 08:30 Самолет рейса Сургут — Москва вынужденно сел в Ханты-Мансийске Общество, 08:03 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 08:00 В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет Общество, 08:00 Себе дороже: зачем лакшери-бренды взвинтили цены в кризис — Bloomberg Pro, 07:59 Депутаты попросили Собянина не расширять платную парковку в пандемию Общество, 07:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 ноября Общество, 07:53 Партнер Boeing назвал сроки восстановления производства самолетов Бизнес, 07:30 Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС Общество, 07:16
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,16 -1,59% EUR/RUB ₽90,22 -1,49% EUR/USD $1,18 +0,11%
Общество ,  
0 

Ракета Vega не смогла вывести на орбиту два спутника

Ракета Vega
Ракета Vega (Фото: Stephane Corvaja / ESA / Getty Images)

Ракета Vega отклонилась от траектории после запуска и была потеряна, сообщается на сайте французской компании-оператора Arianespace.

Ракета была запущена с космодрома Куру. Она должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio для Европейского космического агентства и TARANIS Национального центра космических исследований во Франции. Однако через восемь минут после старта, после зажигания двигателя разгонного блока Avum, Vega отклонилась от траектории.

Это был 17-й запуск ракеты Vega с космодрома во Французской Гвиане с 2012 года (старта миссии) и седьмой в этом году.

Испанский спутник SEOSAT-Ingenio используется для получения оптических изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS, названный в честь кельтского бога грома, предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями, происходящими во время гроз на высоте от 20 до 100 км.

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с экипажем. Видео
Общество

В июле 2019 года запуск ракеты Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 с космодрома Куру завершился провалом. Через несколько минут после старта ракета снизила скорость и отклонилась от траектории. В Arianespace тогда сообщили о «серьезной аномалии, приведшей к провалу миссии». Перед аварией запуск Vega несколько раз переносили из-за плохой погоды. В июне этого года из-за погодных условий несколько раз откладывался запуск ракеты с 53 спутниками.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
ракета космос
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,16 -1,59% EUR/RUB ₽90,22 -1,49% EUR/USD $1,18 +0,11%
Материалы по теме
Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно
Общество
Отправляющиеся на МКС на корабле Crew Dragon туристы заключили контракт
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter