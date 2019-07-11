Появилось видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ

YouTube-канал SciNews опубликовал видео пуска ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, который завершился аварией. На кадрах показаны первые минуты запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане, который состоялся 10 июля в 22:53 по местному времени (4:43 мск 11 июля).

Видео: SciNews / YouTube

Менее чем через три минуты после старта ракета снизила скорость и отклонилась от запланированной траектории полета, отмечает Spaceflight Now со ссылкой на телеметрические данные. Отклонение от траектории запуска видно в кадрах из записи.

По словам Люс Фабрегет — исполнительного вице-президента французской компании Arianespace, осуществляющей запуск, — «примерно через две минуты после старта произошла серьезная аномалия, приведшая к провалу миссии». Она пообещала, что компания проанализирует данные для выяснения причин неудачи запуска и объявит их через несколько часов.