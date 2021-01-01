В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

В России необходимо ввести обязательные плановые проверки состояния электросетей в квартирах. С такой инициативой выступила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, передает издание «Известия».

Соответствующее предложение направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Как пояснила Разворотнева, сейчас управляющие компании многоквартирных домов проверяют электропроводку только в подъездах. В квартирах же задача ложится на плечи самих жильцов. При этом, по словам председателя, неисправная проводка или небрежный ремонт электрооборудования зачастую приводят к пожарам.

Предложение поддержал Общественный совет при Минстрое. Член совета Рифат Гарипов отметил, что у россиян нет достаточных навыков, чтобы самостоятельно следить за электросетями. При этом он указал, что заставить человека заменить проводку невозможно, можно только предупредить хозяев квартиры о ее состоянии.