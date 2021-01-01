Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 76,92 (-0,41) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 91,17 (-0,15) Инвестиции, 16 ноя, 14:13
Как цифровые двойники защищают энергосети от аварий и лишних затрат РБК и «Сименс», 05:40 В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах Общество, 05:38 Безопасностью в Twitter будет заведовать хакер из Культа мертвой коровы Технологии и медиа, 05:30 Роспотребнадзор предупредил о превышении порога заболеваемости ОРВИ Общество, 05:10 Россияне назвали главные признаки качественной жизни Общество, 05:00 Отпуск на колесах: подборка классных мест для отдыха РБК и Cordiant, 04:42 Хинштейн сообщил о возможной ликвидации Роспечати и Россвязи Общество, 04:33 США и Франция захотели большей ясности от России по Карабаху Политика, 04:13 «Гордость всех китайцев»: как живется на «родине коронавируса». Видео Общество, 04:00 Онищенко назвал способы снизить риск заражения коронавирусом Общество, 03:45 Клубный дом с пиететом к истории: современность в центре Москвы РБК и INSIGMA, 03:39 Во Владимирской области объявили ЧС после крушения поезда с мазутом Общество, 03:25 Байден пообещал поднять минимальную зарплату до $15 в час Общество, 03:21 «Вариантов отсидеться нет»: бизнес и политики — об итогах года с COVID Бизнес, 03:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,16 -1,59% EUR/RUB ₽90,22 -1,49% EUR/USD $1,18 +0,11%
Общество ,  
0 

В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

В России необходимо ввести обязательные плановые проверки состояния электросетей в квартирах. С такой инициативой выступила председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, передает издание «Известия».

Соответствующее предложение направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Как пояснила Разворотнева, сейчас управляющие компании многоквартирных домов проверяют электропроводку только в подъездах. В квартирах же задача ложится на плечи самих жильцов. При этом, по словам председателя, неисправная проводка или небрежный ремонт электрооборудования зачастую приводят к пожарам.

Причиной пожара в колонии под Иркутском стала неисправная проводка
Общество

Предложение поддержал Общественный совет при Минстрое. Член совета Рифат Гарипов отметил, что у россиян нет достаточных навыков, чтобы самостоятельно следить за электросетями. При этом он указал, что заставить человека заменить проводку невозможно, можно только предупредить хозяев квартиры о ее состоянии.

Директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая пояснила, что ввести подобные проверки будет практически невозможно, так как у граждан есть право собственности на квартиру, в том числе на электросети.

В январе прошлого года группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об установке в домах автоматизированных систем слежки за газовой безопасностью. Депутаты указали, что одни только проверки газового оборудования в домах не гарантируют полной безопасности от взрывов бытового газа, так как в дело может вступить человеческий фактор. Обеспечить безопасность жителей предложили за их собственный счет, из средств фондов капитального ремонта.

Читайте на РБК Pro
Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной Часы пустых разговоров: как руководителю грамотно управлять совещанием Градус отчаяния: как бары Нью-Йорка переключились на коктейли в банках Психолог Таша Эйрих: только у 15% сотрудников все в порядке с самооценкой
проводка проверки Общественная палата
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽76,16 -1,59% EUR/RUB ₽90,22 -1,49% EUR/USD $1,18 +0,11%
Материалы по теме
В Думе предложили следить за газовыми системами за счет платежей жильцов
Политика
Причиной пожара в колонии под Иркутском стала неисправная проводка
Общество
Глава СК поручил провести проверку после пожара в доме на Кубани
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter