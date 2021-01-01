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Бизнес ,  
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Бар «Ровесник» в Москве закрыли из-за нарушений санитарных норм

Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Тверской суд Москвы закрыл бар «Ровесник» в Малом Гнездниковском переулке на 90 суток за нарушение санитарных норм. Соответствующее постановление суда опубликовано на официальном сайте столичных судов общей юрисдикции.

Согласно тексту документа, в ходе проверки выяснилось, что в заведении для мытья столовой и кухонной посуды использовалась одна раковина, продукты питания хранились без упаковки производителя, личные вещи персонала лежали рядом с продуктами, инвентарь для уборки был грязным и хранился в коридоре, а также не было закрытых контейнеров для пищевых отходов.

В постановлении уточняется, что на судебном заседании владелец заведения Александр Мартынов сообщил, что все нарушения были исправлены, и попросил назначить наказание в виде штрафа. Однако суд предпочел приостановить работу бара.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Менеджер «Ровесника» подтвердил РБК, что с сегодняшнего дня заведение не работает. «С сегодняшнего дня мы закрыты не неопределенный срок. К сожалению, других комментариев в настоящее время дать не можем», — сказал он.

«Ровесник» — не единственное заведение Мартынова, которое закрылось в этом месяце. С 1 ноября прекратило работу кафе «Сверстник», которое создавалось с целью обеспечить культурное пространство для молодой аудитории. Незадолго до закрытия Мартынов рассказал изданию The Village, что место не смогло справиться с последствиями локдауна на фоне пандемии.

бар санитарные нормы суд новости
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