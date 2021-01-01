В Свердловской области арестовали подозреваемого в убийстве девочки

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Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из города Асбеста Свердловской области арестовали до 12 января 2021 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Асбестовский городской суд арестовал подозреваемого А. Осипова. <...> Под стражей мужчина будет находиться по 12 января 2021 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Подозреваемый был задержан накануне. Мужчина 1980 года рождения уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался в совершении преступления, говорили РБК в пресс-службе регионального МВД. Мужчина рассказал, что ранее не был знаком с ребенком. После случайной встречи на улице он пригласил девочку в гости, после чего изнасиловал ее и задушил.