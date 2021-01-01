Помощнику капитана взорвавшегося в Керчи танкера предъявили обвинение

Аварийно-спасательная операция, буксировка судна «Генерал Азии Асланов» (Фото: morspas.com)

Следователи предъявили обвинение старшему помощнику капитана танкера «Генерал Ази Асланов», взорвавшегося в октябре в районе Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Московского регионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на борту танкера под руководством обвиняемого проводились работы по зачистке от остатков нефтепродуктов. Он не обеспечил должный контроль за ведением работ. В частности, не проследил за концентрацией паров горючего в танках и допустил к работе практиканта, который не был обучен безопасным методам зачистки.

Согласно статье обвинения, помощнику капитана грозит до семи лет заключения.