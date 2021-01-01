В РФПИ оценили результаты испытаний американской вакцины от COVID

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут спасти жизни людей и помочь в восстановлении экономики. Так прокомментировал новость о результатах третьей фазы испытаний американской вакцины от COVID-19 компании Moderna гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте, посвященном российской вакцине «Спутник V».

«Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью 90% и более — очень многообещающие, они могут спасти жизни и возобновить экономический рост», — сказал Дмитриев.

Ранее американская компания Moderna заявила, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса mRNA-1273 составила 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 тыс. человек, на промежуточном этапе заражение COVID-19 было выявлено лишь у 95 человек. К концу 2020 года Moderna планирует выпустить 20 млн доз, которые могут быть использованы для вакцинации населения США.