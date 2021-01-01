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Пандемия коронавируса ,  
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В РФПИ оценили результаты испытаний американской вакцины от COVID

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Фото:Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Вакцины от коронавируса эффективностью свыше 90% могут спасти жизни людей и помочь в восстановлении экономики. Так прокомментировал новость о результатах третьей фазы испытаний американской вакцины от COVID-19 компании Moderna гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте, посвященном российской вакцине «Спутник V».

«Мы очень рады услышать позитивные новости от Moderna, миру нужен портфель вакцин. Вакцины с эффективностью 90% и более — очень многообещающие, они могут спасти жизни и возобновить экономический рост», — сказал Дмитриев.

Ранее американская компания Moderna заявила, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса mRNA-1273 составила 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 тыс. человек, на промежуточном этапе заражение COVID-19 было выявлено лишь у 95 человек. К концу 2020 года Moderna планирует выпустить 20 млн доз, которые могут быть использованы для вакцинации населения США.

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Политика
Фото:Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press

Первая вакцина от коронавируса была зарегистрирована в августе в России. Ее разработали в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. 11 ноября Центр Гамалеи оценил эффективность разработанной им вакцины от COVID-19 «Спутник V» в 92%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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