В Хабаровском крае тигр напал на охотников

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. В результате погиб один человек, зверя застрелили.

Инцидент произошел в долине реки Сукпай в 37 км от одноименного поселка в Хабаровском крае, сообщается на сайте центра.

Как отметил Арамилев, экспертиза тела человека пока не проводилась и точные обстоятельства произошедшего не установлены. По предварительным данным, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтоб посмотреть урожай кедрового ореха. «По стечению обстоятельств получилось так, что они пристали как раз к тому месту, где тигр сидел с добытой косулей», — заявил руководитель центра.

Он отметил, что расстояние от зверя до причаливших охотников было меньше 15 м, а когда они зашли на берег — порядка 6 м. По словам Арамилева, тигр напал на ближайшего человека, а второй застрелил зверя из карабина. «Что произошло, понять точно сложно — снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза», — добавил он. Труп тигра доставили в Уссурийск на экспертизу.