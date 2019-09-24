В Хабаровском крае тигр напал на охотников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 23 сен, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 23 сен, 13:09
Лидер группы Space подал очередной иск к Киркорову Общество, 11:55 «Аэроэкспресс» назвал самые необычные находки в поездах Общество, 11:55 СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Спорт, 11:54 Россиянка на мотоцикле пострадала в ДТП на Пхукете Общество, 11:41 В Красноярском крае во время прогулки в лесу пропала семья Общество, 11:39 Государственные аудиторы России и США договорились о сотрудничестве Экономика, 11:37 В магазине в Нижневартовске из-за пожара обрушилась кровля Общество, 11:35 МИД опроверг заявления США о не вовремя поданных документах на визы Политика, 11:34 Public talk: Сколково vs Москва-Сити, где лучше расположить офис Партнерский материал, 11:30 С пультом по жизни: можно ли заработать на американском телевидении Quote, 11:28 «Тинькофф» подписал контракт с первой ракеткой России Медведевым Спорт, 11:19 Хтонь, Хибины и драконьи яйца: что посмотреть в Мурманской области Стиль, 11:17 Глава AB InBev: в любой компании 20% людей — лидеры, 10% — бездельники Pro, 11:08 Устроивший дебош на рейсе из Самары оказался основателем «У Палыча» Общество, 11:08
Общество ,  
0 
В Хабаровском крае тигр напал на охотников

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. В результате погиб один человек, зверя застрелили.

Инцидент произошел в долине реки Сукпай в 37 км от одноименного поселка в Хабаровском крае, сообщается на сайте центра.

Как отметил Арамилев, экспертиза тела человека пока не проводилась и точные обстоятельства произошедшего не установлены. По предварительным данным, отец и сын причалили на лодке к берегу, чтоб посмотреть урожай кедрового ореха. «По стечению обстоятельств получилось так, что они пристали как раз к тому месту, где тигр сидел с добытой косулей», — заявил руководитель центра.

Общество
Тигр напал на мужчину в тайге Приморского края

Он отметил, что расстояние от зверя до причаливших охотников было меньше 15 м, а когда они зашли на берег — порядка 6 м. По словам Арамилева, тигр напал на ближайшего человека, а второй застрелил зверя из карабина. «Что произошло, понять точно сложно — снега нет, следов нет. На этот вопрос ответит экспертиза», — добавил он. Труп тигра доставили в Уссурийск на экспертизу.

Теги: Хабаровский край, тигр
Материалы по теме
Во время выступления в Москве на Эдгарда Запашного напала тигрица
Общество
Французский телеканал извинился за сюжет про Путина и «охоту на тигра»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter