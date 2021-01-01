Эксперты зафиксировали превышающий показатели весны рост увольнений

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В первые месяцы осени резко возросло число увольнений на предприятиях малого и среднего бизнеса. К такому выводу пришли специалисты бухгалтерского сервиса «БухСофт» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»). Результаты исследования компании есть у РБК.

По данным «БухСофт», в сентябре работы лишились около 9,6% сотрудников исследованных компаний, а в октябре их было уже 16,2%. При этом во время первой волны коронавируса процент лишившихся работы составлял 4,7% в апреле и 4,2% в мае.

Всплеск увольнений также был зафиксирован в июле и августе — около 5,5% и 5,9% работников соответственно.

Исследование «БухСофт» проводилось на основе данных более 4 тыс. компаний, сотрудниками которых являются более 305 тыс. человек.

«На период с марта по май пришлась волна отправлений сотрудников в простой — бизнес пытался следовать указаниям президента и правительства, и спасти большую часть штата», — отметила руководитель сервиса Наталья Андреева.