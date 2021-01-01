Меладзе попросил дать ему доступ в «красные зоны» стационаров

Валерий Меладзе (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певец и музыкант Валерий Меладзе попросил предоставить ему доступ в «красные зоны» стационаров, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией. Такую просьбу он высказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Я хотел бы попросить у вас разрешение приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешение доступа в красную зону», — сказал Меладзе, обращаясь к врачам Москвы и Подмосковья.

Он добавил, что хочет поддержать людей морально. По его словам, он также будет рад, если сможет быть полезен врачам и пациентам каким-либо другим образом.

Артист отметил, что не считает это пиар-акцией, и заявил, что закрывает комментарии под своим постом в Instagram.