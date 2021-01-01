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Пандемия коронавируса ,  
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Меладзе попросил дать ему доступ в «красные зоны» стационаров

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Певец и музыкант Валерий Меладзе попросил предоставить ему доступ в «красные зоны» стационаров, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией. Такую просьбу он высказал в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Я хотел бы попросить у вас разрешение приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешение доступа в красную зону», — сказал Меладзе, обращаясь к врачам Москвы и Подмосковья.

Он добавил, что хочет поддержать людей морально. По его словам, он также будет рад, если сможет быть полезен врачам и пациентам каким-либо другим образом.

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Артист отметил, что не считает это пиар-акцией, и заявил, что закрывает комментарии под своим постом в Instagram.

Ранее Меладзе написал, что из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 музыканты, техники и промоутеры сидят без работы уже восемь месяцев, «и это никого не волнует». По его мнению, если из-за ограничений нельзя проводить концерты, то тогда артистам следует также запретить участие в новогодних съемках на телевидении. Музыкант отметил, что если артисты откажутся от новогодних съемок, то это привлечет внимание общества к проблемам в отрасли.

Позже Меладзе объяснил, что не призывал артистов к бойкоту съемок, а лишь лишь «гипотетически предположил» ситуацию, какой была бы праздничная ночь без развлекательных программ.

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Валерий Меладзе коронавирус COVID-19 стационар
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