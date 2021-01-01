Диана Гурцкая заразилась коронавирусом

Диана Гурцкая (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

У певицы Дианы Гурцкой обнаружили коронавирус. Об этом РБК сообщил ее брат и продюсер Роберт Гурцкая.

«Заболела она в легкой форме. У нее 37,5. Она под наблюдением врачей, но в домашних условиях», — сообщил Гурцкая. Он также рассказал, что тест сына, который вместе с певицей, третий раз показал отрицательный результат.

В сентябре от коронавируса вылечилась оперная певица Анна Нетребко. В конце октября COVID-19 заболел солист группы Би-2 Егор Бортник, более известный как Лева Би-2. По его словам, после компьютерной томографии выяснилось, что коронавирус не затронул легких. Он также добавил, что с каждым днем его самочувствие улучшается.

За минувшие сутки в России зафиксирован новый рекорд по количеству новых заболевших — 22 788. Наибольшее число новых инфицированных выявили в Москве и Санкт-Петербурге — 6360 и 2039 соответственно.