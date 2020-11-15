Духовные школы РПЦ в Москве и Санкт-Петербурге перейдут на дистанционку

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Духовные школы Русской православной церкви (РПЦ), расположенные в Московском регионе и Санкт-Петербурге, по благословению патриарха Кирилла с 16 ноября перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила в Telegram рабочая группа при патриархе по коронавирусу.

«Как показал опыт предыдущего учебного года, перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риски здоровью учащих и учащихся в период пандемии», — поясняется в сообщении.

Дистанционка продлится до начала второго семестра текущего учебного года.

Региональным семинариям рекомендовано переходить на дистанционный формат с учетом местной эпидемиологической ситуации и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора.