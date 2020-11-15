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Пандемия коронавируса ,  
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Духовные школы РПЦ в Москве и Санкт-Петербурге перейдут на дистанционку

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Духовные школы Русской православной церкви (РПЦ), расположенные в Московском регионе и Санкт-Петербурге, по благословению патриарха Кирилла с 16 ноября перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщила в Telegram рабочая группа при патриархе по коронавирусу.

«Как показал опыт предыдущего учебного года, перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риски здоровью учащих и учащихся в период пандемии», — поясняется в сообщении.

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Дистанционка продлится до начала второго семестра текущего учебного года.

Региональным семинариям рекомендовано переходить на дистанционный формат с учетом местной эпидемиологической ситуации и по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора.

Ранее Минобрнауки обязало перейти на удаленку вузы Москвы и Петербурга. Студенты будут учиться дистанционно с 13 ноября по 6 февраля. Вузы в регионах также должны решать вопрос об удаленке исходя из эпидемиологической обстановки.

РПЦ школы дистанционное обучение коронавирус
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