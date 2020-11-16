В Москве от COVID-19 вылечились еще 4,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 4244 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, число людей, вылечившихся от COVID-19 в столице, достигло 371 857.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились 510 214 человек, из них умерли 7 787 заболевших.

Накануне в Москве зафиксировали 6271 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщали в штабе, наибольшее число новых заболевших составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Скончались в столице за последние сутки 72 человека с COVID-19.