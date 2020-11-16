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Власти села предложили возить в школу пожаловавшегося с березы студента

Алексей Дудоладов
Алексей Дудоладов (Фото: omskiy.kolhoznik / VK)

У местных властей нет ресурсов для решения проблемы с интернетом в деревне Станкевичи, житель которой, студент Алексей Дудоладов обратился к властям с березы. Об этом РБК сообщили в администрации Большесафонинского сельского поселения Называевского района, куда входит деревня.

В администрации рассказали, что на территории поселения есть две сотовые вышки, но из-за лесных массивов сигнал до деревни Станкевичи доходит слабый, из-за чего у жителей возникают проблемы с сотовой связью и выходом в интернет.

Власти ответили пожаловавшемуся на интернет с березы омскому студенту
Общество

«В настоящее время у администрации поселения нет возможности изменить ситуацию к лучшему в данном населенном пункте», — заявили в администрации. Взамен власти предложили организовать доставку студента в Путиловскую школу, где есть выход в интернет.

Ранее студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к губернатору, после того как его вуз перевели на дистанционный формат обучения. По словам Дудоладова, он не может подключиться к занятиям в Zoom из-за плохого качества связи. Студент отметил, что для дистанционного обучения ему приходится ходить в лес и забираться там на восьмиметровую березу. Видеообращение он записал оттуда же.

В пресс-службе министерства образования Омской области РБК сообщили, что для студента разработают индивидуальный план дистанционного обучения. Там также пояснили, что обучаться удаленно можно не только по видеосвязи, но и с помощью мессенджеров, телефонных звонков, электронной почты.

Омская область интернет дистанционное образование новости
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