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Власти ответили пожаловавшемуся на интернет с березы омскому студенту

Video

Для студента из деревни Станкевичи Омской области, который записал обращение к губернатору с жалобой на плохой интернет, разработают индивидуальный план дистанционного обучения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства образования Омской области.

Студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал обращение к губернатору, после того как его вуз перевели на дистанционное обучение. Он опубликовал в соцсетях ролик, в котором рассказал, что не может подключиться к занятиям в Zoom из-за плохого качества связи. «Дома у меня есть интернет, но только 2G, и, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что он просто не грузит. Мне приходится ходить в лес, 300 метров от деревни, забираться на березу высотой восемь метров, и там я выхожу в Zoom», — пожаловался Дудоладов. Это видео он тоже записал с дерева в лесу. «Понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией. Александр Леонидович [Бурков, омский губернатор], я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?» — закончил свое обращение молодой человек.

Видео получило популярность в соцсетях.

«При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям. При выборе форм организации учебного процесса можно использовать не только видео, но и альтернативные методы. К примеру, разнообразные мессенджеры, другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту», — сообщили РБК в пресс-службе министерства образования Омской области.

Директор Омского института водного транспорта Елена Заславская пообещала помочь студенту — перевести его на индивидуальный план обучения на период ограничительных мер.

Дудоладов в разговоре с РБК сообщил, что связь в деревне появилась в 2006 году, когда вышку поставили в соседнем селе Мангут. С тех пор ее качество не менялось.

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В Минобрнауки исключили обсуждение полного перевода вузов на дистанционку
Общество
Фото:Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Накануне Минобрнауки приказало перевести подведомственные ему вузы в Москве и Петербурге на удаленное обучение. В других регионах решение будет принимать руководство вузов в зависимости от эпидемиологической обстановки, по согласованию с Роспотребнадзором.

Омская область студент дистанционное образование новости
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