Трамп и Байден поздравили NASA и SpaceX с успешным запуском Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon (Фото: Red Huber / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп и лидирующий на выборах главы государства Джо Байден поздравили компанию SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Соответствующие записи они разметили в Twitter.

«Великолепный запуск! NASA было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас это снова самый «горячий», самый продвинутый космический центр в мире, далеко впереди всех!» — написал Трамп.

В свою очередь, Байден отметил, что запуск Crew Dragon — «это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь за счет использования инноваций, изобретательности и решительности».

Компания SpaceX Илона Маска совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС ночью по московскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде. На борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи.