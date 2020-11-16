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Общество ,  
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Трамп и Байден поздравили NASA и SpaceX с успешным запуском Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon (Фото: Red Huber / Getty Images)

Действующий президент США Дональд Трамп и лидирующий на выборах главы государства Джо Байден поздравили компанию SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с успешным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Соответствующие записи они разметили в Twitter.

«Великолепный запуск! NASA было близко к катастрофе, когда мы занялись этим. Сейчас это снова самый «горячий», самый продвинутый космический центр в мире, далеко впереди всех!» — написал Трамп.

В свою очередь, Байден отметил, что запуск Crew Dragon — «это свидетельство силы науки и того, чего мы можем достичь за счет использования инноваций, изобретательности и решительности».

SpaceX совершила второй пилотируемый запуск к МКС
Технологии и медиа
Фото:SpaceX / YouTube

Компания SpaceX Илона Маска совершила второй запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС ночью по московскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал во Флориде. На борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи.

Предыдущий запуск Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая. Он стал первым в истории пилотируемым запуском, произведенным частной компанией, а также ознаменовал возобновление собственной программы пилотируемой космонавтики в США после девятилетнего перерыва. С 2011 года американские астронавты летали только на российских кораблях.

Дональд Трамп Джо Байден SpaceX NASA
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