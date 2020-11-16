Иммунолог назвал сходства между коронавирусом и «испанкой»

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Развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в мире в будущем во многом зависит от коллективного иммунитета. Такое мнение в интервью радиостанции Sputnik выразил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, говоря о сходствах коронавируса с «испанкой».

«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень—зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — сказал Болибок.

Эксперт предположил, что в случае принятия жестких ограничительных мер эпидемия коронавируса может закончиться за две недели. При этом на практике применить эту методику в полном объеме затруднительно, считает эксперт.

«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», — добавил специалист.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов заявил о сходстве коронавируса и «испанки». По словам эксперта, эпидемический потенциал у COVID-19 гораздо выше, чем у гриппа, что видно по индексу его распространения.

«Испанка» — название гриппа в период его пандемии в 1918–1920 годах. Предположительно, началась во французских портовых городах, а затем распространилась по всему миру и охватила около 550 млн человек. Тогда от болезни умерли 20 млн человек, что превысило потери в годы Первой мировой войны. Название болезни связано с тем, что цензура стран — участниц войны запрещала писать об эпидемии и первые сведения о ней появились именно в испанской прессе.