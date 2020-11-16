Иммунолог назвал сходства между коронавирусом и «испанкой»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 08:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 ноября Общество, 08:20 Трамп и Байден поздравили NASA и SpaceX с успешным запуском Crew Dragon Общество, 08:20 Глава Минприроды начал проверку из-за срыва закупки мусорных баков Бизнес, 08:03 Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором РБК и INSIGMA, 08:01 Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению Общество, 07:56 Как голливудский стартап пал жертвой слишком опытных топ-менеджеров Pro, 07:53 Иммунолог назвал сходства между коронавирусом и «испанкой» Общество, 07:46 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 07:25 Лидер президентских выборов в Молдавии. 10 фактов о Майе Санду Политика, 07:00 Россиян стали в два раза чаще увольнять за посты в соцсетях Общество, 07:00 В Бурятии закрыли ТЦ, кафе, сауны и фитнес-клубы из-за коронавируса Общество, 06:58 Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 06:45 Трамп заявил о беспрецедентных нарушениях Конституции во время выборов Политика, 06:37
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Иммунолог назвал сходства между коронавирусом и «испанкой»

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Развитие ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в мире в будущем во многом зависит от коллективного иммунитета. Такое мнение в интервью радиостанции Sputnik выразил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, говоря о сходствах коронавируса с «испанкой».

«У пандемии «испанки» столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень—зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», — сказал Болибок.

Эксперт предположил, что в случае принятия жестких ограничительных мер эпидемия коронавируса может закончиться за две недели. При этом на практике применить эту методику в полном объеме затруднительно, считает эксперт.

«В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели», — добавил специалист.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов заявил о сходстве коронавируса и «испанки». По словам эксперта, эпидемический потенциал у COVID-19 гораздо выше, чем у гриппа, что видно по индексу его распространения.

Какие ограничения из-за COVID-19 действуют в странах Европы. Карта
Общество

«Испанка» — название гриппа в период его пандемии в 1918–1920 годах. Предположительно, началась во французских портовых городах, а затем распространилась по всему миру и охватила около 550 млн человек. Тогда от болезни умерли 20 млн человек, что превысило потери в годы Первой мировой войны. Название болезни связано с тем, что цензура стран — участниц войны запрещала писать об эпидемии и первые сведения о ней появились именно в испанской прессе.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус COVID-19
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории
Общество
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Общество
Главный инфекционист Минздрава сравнил COVID-19 и «испанку»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter