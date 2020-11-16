Онколог перечислил самые распространенные симптомы рака головного мозга

Головная боль, быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха являются самыми распространенными признаками рака головного мозга. Об этом заявил в интервью «Пятому каналу» онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

По его словам, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его сложно распознать.

Эксперт объяснил, что опухоль головного мозга — это новообразование в тканях, которое типизируется по принципу локализации в организме.

«Форма рака головного мозга может быть первичной, развивающейся непосредственно в тканях головного мозга, и вторичной, являющейся метастазом опухоли, локализованной в другом органе», — отметил Мяснянкин.

Эксперт также добавил о том, что опухоли подразделяются на два типа: доброкачественные и злокачественные. Зачастую доброкачественные новообразования специалистам удается распознать, тогда как злокачественные требуют незамедлительного лечения.

По словам Мясникина, основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы опухолей других локализаций организма, а также постоянная травматизация головного мозга и сотрясения.

Эксперт добавил, что при поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы.

«Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — предупредил врач.