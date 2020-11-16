Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнидутой 6,0 произошло у берегов Филиппин в понедельник, 16 ноября. Об этом говорится в заявлении Института вулканологии и сейсмологии республики.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в 29 км к юго-востоку от муниципалитета Сан-Агустин в провинции Южный Суригао. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.

В заявлении добавляется, что вероятность возникновения повторных подземных толчков и разрушений отсутствует. Угрозы цунами нет. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

В конце октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море. Его эпицентр находился близ города турецкого Сеферихисар провинции Измир. Больше всего пострадал турецкий город Измир, где было разрушено около 20 зданий. В результате погибли 114 человек.